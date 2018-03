Aeromoça ganha viagem para espaço em embalagem de chocolate Uma aeromoça francesa ganhou o direito de viajar para o espaço após ter pego uma embalagem de chocolate de dentro do lixo e encontrar o número vencedor de um concurso para voar até os limites da atmosfera da Terra. A futura turista espacial Mathilde Epron, de 32 anos, disse que comprou o chocolate Kit Kat no supermercado próximo a sua casa mas que, num primeiro momento, jogou o papel da embalagem no lixo, pensando "são sempre outras pessoas que ganham". Duas horas depois, pensando sobre o concurso, ela decidiu arriscar a sorte e tirou a embalagem do lixo -- encontrando o código vencedor marcado do lado de dentro. "Para uma pessoa que trabalha com aviação, esse é um sonho que se realiza", disse ela à rádio France Info. Uma porta-voz da Nestlé na França confirmou que Epron ganhou o concurso para fazer o vôo numa aeronave de quatro lugares da Rocketplane, empresa especializada em vôos espaciais de baixo custo. A comissária vai fazer quatro dias de treinamento de astronauta em Oklahoma City, nos EUA, antes de embarcar na nave Rocketplane XP, que subirá para 100 quilômetros de altitude, proporcionando a seus passageiros cinco minutos sem o efeito da gravidade. (Reportagem de Joseph Tandy)