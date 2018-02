Agentes de saúde espanhóis vaiam premiê em hospital onde paciente está internada com Ebola Agentes de saúde espanhóis revoltados com a maneira como o governo está lidando com o surto de Ebola vaiaram o primeiro-ministro, Mariano Rajoy, e alvejaram seu carro com luvas cirúrgicas nesta sexta-feira em um hospital de Madri onde uma enfermeira infectada com o vírus está seriamente doente.