Agressor será expulso se provado ataque, diz partido suíço

Um dos principais nomes do Partido do Povo Suíço (SVP), o deputado Oskar Freysinger, afirmou que se um dos membros da legenda ultradireitista agrediu a advogada brasileira Paula de Oliveira, o SVP expulsará o agressor imediatamente. "Este é um país de lei, onde cada ser humano merece respeito", afirmou Freysinger, apesar de ter dito em entrevista ao Estado que "não se pode excluir a possibilidade de autoflagelação". "Se essas pessoas são de fato do partido, serão expulsas, mas primeiro precisamos saber se tudo isso de fato ocorreu". Veja também: Lapouge: Marca do horror dificilmente se apagará Para Amorim, há xenofobia 'evidente' em caso de advogada Maior partido do país é famoso por propaganda racista 'Fomos vítimas da xenofobia', diz pai de torturada Suíça admite descaso com a violência de neonazistas Xenofobia aumenta na UE, indicam relatórios Paula teria sofrido um ataque na noite de segunda-feira numa estação de trem na periferia de Zurique. Ela se apresentou à polícia com cortes em todo corpo - segundo ela feitos com estilete -, alguns formando a sigla SVP, iniciais do Partido do Povo Suíço, de extrema direita. Paula, uma advogada que trabalhava numa multinacional, diz ter sido atacada por três skinheads. Ela estava grávida de gêmeas e teria abortado por causa dos ataques. A polícia de Zurique disse que "investiga em todas as direções". No comunicado, evitou classificar a agressão como ataque racista e não mencionou que alguns dos cortes no corpo da brasileira formavam a sigla do SVP. Mencionou apenas ferimentos em forma de "letras". O SVP mantém um posição dura contra a imigração, incentivando campanhas contra a integração da Suíça com a Europa e pressionando o governo para endurecer leis para expulsar estrangeiros. Porém, o partido faz parte da coalizão de governo e nunca esteve ligado com atos neonazistas. Na quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo brasileiro não pode aceitar e não pode ficar calado diante de tamanha violência contra uma brasileira no exterior. O presidente da República disse ainda que o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, o informou ter acionado o embaixador brasileiro na Suíça, que já contactou as autoridades policiais do país e exigiu que fossem tomadas providências para apuração e punição dos culpados. "Ao mesmo tempo, entramos em contato com o governo suíço para que ele também apurasse", disse. O governo brasileiro acredita em motivações xenofóbicas para o ataque. Se as investigações das autoridades suíças confirmarem a tese, o Brasil poderá denunciar o caso à Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). Caberia ao órgão investigar e exigir que o governo suíço adote medidas severas para evitar esse tipo de conduta. "Não podemos fazer nenhum prejulgamento, mas há uma aparência evidente de xenofobia, o que é uma coisa preocupante", afirmou Amorim. Na avaliação do ministro, o fato de não ter havido roubo ou estupro indica que as agressões - que resultaram na perda dos dois bebês que Paola estava esperando - devem ter sido motivadas por preconceito. De acordo com o ministro, a postura brasileira, após a conclusão das investigações, dependerá do que for feito pelas autoridades suíças em relação ao caso e aos agressores. "Não adianta aventar hipótese agora porque não sei qual a direção que as investigações vão tomar. É preciso que as autoridades suíças façam a investigação. Temos confiança de que farão, temos confiança de que manterão a transparência e temos confiança de que haverá punição adequada porque creio que a Suíça não tem interesse em manter uma imagem negativa", afirmou o chanceler brasileiro, lembrando que no último dia 7 a população suíça disse sim, em referendo, a um acordo que garante livre acesso dos trabalhadores da União Europeia ao mercado do país. (Com Jamil Chade, de O Estado de S. Paulo)