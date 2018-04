Água do Mar do Norte inunda cidade litorânea alemã

A cidade litorânea de Hamburgo, ao norte da Alemanha, amanheceu inunada neste sábado, 10, depois que vários países banhados pelo Mar do Norte fecharam barreiras de defesa marítma. Reino Unido e Holanda retiraram seus trabalhadores de plataformas de petróleo e orientaram milhares de pessoas a deixarem suas casas quando ondas provocadas por uma tempestade somaram-se à maré alta para ameaçar a região. Foto: Reuters Um porta-voz da Agência Ambiental do Reino Unido disse na sexta-feira que as ondas atingiram até 2,75 metros. Temia-se que essa cifra fosse de 3 metros. "Podemos dizer que superamos o pior, mas devemos ficar atentos. As condições climáticas ainda são adversas", afirmou. "A diferença entre hoje e 1953 é que agora temos um sistema de defesa contra enchentes e um sistema de vigilância muito melhores." Foto: Associated Press