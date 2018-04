Air France cancelará 40 por cento dos voos de longa-duração

A Air France teve de notificar milhares de passageiros dos voos cancelados desta semana por e-mail e mensagens de texto.

Na terça-feira, quase um em cada dois voos de média e longa duração foram cortados, mas muitos passageiros foram realocados para voos alternativos, afirmou a companhia.

O sindicato dos pilotos SNPL afirmou que em torno da metade dos membros estão participando da greve em protesto aos planos do governo de fazer com que grevistas do setor aeroviário deem aviso prévio de dois dias antes de qualquer paralisação. Atualmente, eles não precisam dar o aviso prévio.

A greve, que se soma à confusão nas viagens causada pelas temperaturas congelantes na Europa, está programada para continuar até quinta-feira à noite.

O diário francês La Tribune, mencionando fontes não identificadas, disse que a Air France perde em torno de 15 milhões de euros (20 milhões de dólares) por dia durante a greve, além do gasto que terá com compensações aos passageiros.

O ministro dos Transportes, Thierry Mariani, afirmou que o governo vai propor legislação que permite que as companhias planejem serviços mínimos para o período de greve, ao invés de descobrir em cima da hora que a equipe não apareceu para o trabalho.

A legislação, aprovada pela Assembleia, no final de janeiro, passará para o Senado em meados de fevereiro.

(Por Catherine Bremer)