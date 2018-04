Al Qaeda planeja ataque na Alemanha--jornal A rede Al Qaeda planeja realizar ataques na Alemanha, disse uma autoridade de inteligência do país, segundo a edição desta sexta-feira do diário alemão Die Welt Bernhard Falk, vice-presidente da Agência Federal de Crimes (BKA, na sigla em alemão), afirmou ao jornal que forças da Al Qaeda sediadas na fronteira entre Paquistão e Afeganistão estariam de olho em alvos na Alemanha. "A decisão básica foi tomada de conduzir ataques na Alemanha", disse ele, acrescentando que os riscos de segurança no país recentemente se intensificaram. Na quarta-feira, a Alemanha concordou em mobilizar mais tropas para o norte do Afeganistão. No ano passado, o país frustrou um plano de militantes islâmicos para atacar instalações norte-americanas na Alemanha e três homens foram presos. "Temos indicações de que vários outros planos estão provavelmente sendo elaborados", declarou Falk. Ele disse ainda que alemães de origem muçulmana vêm sendo recrutados para treinamento em acampamentos no Paquistão. (Por Dave Graham)