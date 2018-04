Alemães tiram a roupa em protesto contra scanners corporais

Um grupo de integrantes do Partido Pirata da Alemanha ficou tirou a roupa neste domingo, 10, no aeroporto Berlin-Tegel, na capital, para protestar contra o uso de scanners corporais, aparelhos que permitem aos fiscais identificar o que se usa por baixo da roupa. O país começará a usar o instrumento em meados deste ano.

A Alemanha e outros países europeus resolveram adotar o scanner corporal em aeroportos depois do frustrado atentado que um nigeriano tentou cometer no dia de Natal num voo Amsterdã-Detroit. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama afirmou que vai intensificar o uso do aparelho.

(com Efe e Reuters)