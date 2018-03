Alemanha deve indenizar vítimas do nazismo na Itália, diz corte A Justiça italiana ordenou na terça-feira que a Alemanha indenize os parentes italianos de nove pessoas mortas pelo Exército nazista em 1944, segundo fontes judiciais. A principal corte da Itália, segundo tais fontes, rejeitou o argumento alemão de que o direito internacional concede ao país imunidade em relação a processos de cidadãos individuais. A indenização foi estipulada em 1 milhão de euros (1,32 milhão de dólares). O massacre em questão, no final da Segunda Guerra Mundial, ocorreu em Civitella (Toscana) e deixou um total de 203 mortos. Augusto Dossena, que representou a Alemanha no caso, disse à agência Ansa que Berlim não vai pagar indenização nenhuma, "porque não reconhece um veredicto que rejeite a imunidade, que tem sido reconhecido por todos os outros países onde ex-nazistas foram processados". (Reportagem de Virginia Alimenti)