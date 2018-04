Alemanha diz que ida de Merkel à Grécia não pressupõe ajuda ao país

"A chanceler não discutirá com a Grécia um assunto que a troika deve tratar primeiro", afirmou Schaeuble em entrevista à emissoria ZDF, em referência ao Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu.

A Grécia está em duras negociações com a troika sobre novos cortes no orçamento para os próximos dois anos, uma condição para receber uma parte do resgate de 130 bilhões de euros que mantém o país com sobrevida.

"A Grécia precisa cumprir com suas obrigações para receber a próxima parcela", afirmou o ministro.

(Por Hans-Edzard Buseman)