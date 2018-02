Alemanha gravou pelo menos uma conversa de Kerry, diz revista

A revista Der Spiegel citou fontes anônimas dizendo que os agentes de segurança da BND interceptaram palavras de Kerry quando ele estava no Oriente Médio negociando entre israelenses, palestinos e países árabes no ano passado.

Em Washington, a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Laura Seal, disse em um e-mail sobre a reportagem da Spiegel: "Nós nos recusamos a comentar".

A gravação de pelo menos um dos telefonemas de Kerry parece ter sido imediatamente excluída, disse a revista em uma cópia da do artigo antes de sua publicação.

Na sexta-feira, a imprensa alemã informou que os agentes de segurança alemães espiaram conversas da antecessora de Kerry, Hillary Clinton, quando ela era secretária de Estado e que a fita não foi removida imediatamente.

A Spiegel disse que o telefonema foi feito em 2012 entre Hillary e o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que recentemente havia retornado de negociações na Síria e queria informá-la sobre isso.

Tanto o governo alemão quanto um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca se recusaram a comentar na sexta-feira.

A revista citou fontes de segurança não identificadas ao dizer que várias autoridades norte-americanas tinham sido interceptadas pela BND ao realizarem chamadas telefônicas via satélite em um avião, mas que estas interceptações que não foram intencionais e sim uma "captura acidental".

Um porta-voz da BND disse à Reuters na Alemanha que não estava espiando os telefones de países aliados país e disse que os Estados Unidos não eram um alvo.

"As gravações acidentais são apagadas imediatamente", acrescentou.

Um porta-voz do governo alemão disse que cabe ao comitê de acompanhamento parlamentar lidar com as acusações.

