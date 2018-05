Alemãs disputam corrida com sapatos de salto alto

Cem garotas de várias partes da Alemanha se reuniram em Berlim, neste sábado, para participar de uma corrida de 100 metros, usando sapatos com salto stiletto. Os sapatos tinham que ter saltos de no mínimo sete centímetros de altura e no máximo 1,5 centímetro diâmetro. A vencedora completou a prova em 14,7 segundos e levou para casa um vale-compras de 10 mil euros (cerca de R$ 27 mil) de uma loja de departamentos. O recorde mundial dos 100 metros rasos feminino é de 10,49 segundos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.