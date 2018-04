Alerta de bomba força avião a pousar no norte da Grécia Um avião de passageiros que seguia da Alemanha para a Turquia fez um pouso de emergência na cidade de Tessalônica, no norte da Grécia, nesta sexta-feira, depois que um tripulante encontrou um pedaço de papel com um alerta de bomba no banheiro, disse a companhia aérea.