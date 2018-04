Aliados defendem presidente da França em polêmica por insulto Aliados políticos do presidente da França, Nicolas Sarkozy, mobilizaram-se na segunda-feira depois de seu líder ter sido duramente criticado por insultar uma pessoa na feira agrícola anual que ocorre em Paris. Sarkozy, cujos índices de popularidade encontram-se em queda livre, detonou neste fim de semana a milionésima polêmica de sua Presidência (iniciada nove meses atrás) quando perdeu a paciência com um homem que se recusou a apertar a mão dele. "Você me suja quando você toca em mim", disse o homem em uma cena gravada em vídeo e rapidamente divulgada pela Internet. "Então, saia daqui, seu 'pauvre con"', responde Sarkozy, usando palavras de baixo calão que poderiam ser traduzidas por "imbecil". "Con" é uma palavra francesa que, além do significado de "imbecil", refere-se também à genitália feminina -- o tipo de declaração que poderia provocar uma briga em alguns bares. Políticos da oposição e os meios de comunicação uniram forças na segunda-feira para criticar Sarkozy, afirmando que o chefe de Estado deveria dar um exemplo melhor. Mas ministros do governo responderam que o caso não deveria ser exagerado. "Ele falou de homem para homem, só isso. A gente não deveria se surpreender tanto com isso", afirmou o ministro francês da Agricultura, Michel Barnier, à rádio Europe 1. "O presidente é um homem espontâneo, direto e bastante moderno em seu comportamento." Segundo comentaristas, no entanto, o xingamento casava-se mal com os apelos realizados recentemente por Sarkozy em defesa de uma maior civilidade na sociedade francesa. "O chefe de Estado apresenta a imagem de uma pessoa irritadiça e vulgar, a anos-luz de distância da 'dignidade' e do 'respeito' que diz patrocinar", escreveu o jornal Le Républicain Lorrain em um editorial publicado na segunda-feira. Sarkozy tem vários motivos para se irritar. Uma série de pesquisas mostrou que a popularidade dele despencou 19 pontos em apenas três meses, chegando a seu menor patamar em fevereiro, de 36 por cento de aprovação. Há meses o presidente enfrenta escândalos e polêmicas em torno de sua vida pessoal, questões de política externa, questões religiosas e medidas duras para garantir a lei e a ordem, entre outros assuntos. O mais preocupante de tudo isso é que a popularidade de Sarkozy ruiu mesmo sem que seu governo tivesse enfrentado alguma grande crise nos últimos tempos, período no qual a oposição socialista tampouco conseguiu reorganizar-se após suas derrotas nas urnas no ano passado. Aliados pediram a Sarkozy que seja mais discreto, tentando evitar as polêmicas que têm marcado todas as ações dele. "Não é mais preciso criar um acontecimento todos os dias. Ele saberá como mudar seu estilo", escreveu na semana passada o primeiro-ministro do país, Edouard Balladur, no jornal Le Monde. (Reportagem adicional de Jean-Baptiste Vey)