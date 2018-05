Aliança de Kate foi criada pela célebre joalheria Wartski

LONDRES - A fina e dourada aliança de casamento de Kate Middleton foi fabricada pela reputada joalheria Wartski, confirmou na quinta-feira, 28, um porta-voz do estabelecimento.

Como vem sendo tradição nas bodas reais no Reino Unido, a joia foi criada a partir de uma semente de ouro da mina Clogau St David's, localizada em Bontddu, no norte do País de Gales.

A rainha Elizabeth II entregou o anel a seu neto, príncipe William, como presente para marcar o dia de seu casamento com Catherine Middleton, que será realizado nesta sexta-feira, 29, na Abadia de Westminster da capital britânica.

A joia foi entregue na quinta-feira às mãos do padrinho de casamento, príncipe Harry, irmão caçula do noivo, que será o responsável por levá-la até a Abadia.

A joalheria Wartski, com sede na rua londrina Grafton Street, muito perto do Palácio de St James's, também recebeu a encomenda de fabricar os anéis do casamento do príncipe Charles com Camilla Parker-Bowles, em 2005.

Esta reputada casa de joalheiros foi fundada em 1865 em Bangor, norte de Gales, por Morris Wartski, bisavô por parte de mãe do atual presidente da empresa.