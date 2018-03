Aliança pode solucionar impasse em eleições na Ucrânia

Os partidos da "Revolução Laranja" pretendem ajustar rapidamente uma aliança para conseguir a indicação ao cargo de primeiro-ministro da Ucrânia com os resultados das eleições parlamentares do final de semana. Governo e oposição afirmam ter vencido o pleito e exigem o direito de formar a nova administração do país. A formação de uma aliança entre resolveria o impasse gerado pela disputa acirrada entre o presidente pró-Ocidente Viktor Yushchenko e o primeiro-ministro Viktor Yanukovich. Os dois lados afirmam que conseguirão uma coalizão para conquistar a maioria dos 450 lugares no Parlamento Com 97% das urnas apuradas, o partido do premiê ocupa o primeiro lugar no pleito com 34% dos votos. O bloco "Laranja", formado pela ex-premiê e líder da oposição Yulia Tymoshenko tem 30%, seguido do pelos 14% do partido do presidente Yushchenko. O bloco comunista tem aproximadamente 5% dos votos. Antes da contagem chegar ao fim, o presidente e seus aliados, que já sinalizaram a possibilidade de uma aliança que colocará Yulia no cargo de primeira-ministra, alertaram para fraudes cometidas por seus concorrentes. Na segunda-feira, Yushchenko ordenou uma investigação sobre o atraso da contagem em algumas regiões do país, onde o premiê tem maior influência. Pessoas ligadas ao presidente ucraniano afirmaram que aliados de Yanukovich estão atrasando a apuração.