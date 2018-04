Angela Merkel ganha versão Barbie no aniversário da boneca

SÃO PAULO - A chanceler alemã Angela Merkel ganhou uma versão Barbie idêntica a si - com exceção das proporções anatômicas. O lançamento é parte das comemorações dos 50 anos da boneca mais famosa do mundo. Uma porta-voz da fabricante Mattel disse ao jornal britânico Guardian que, assim como a Barbie, Merkel "inspira muitas garotas". A novidade chegará em breve ao mercado alemão com preço de 20 euros. Foto: Reuters