Animais do zôo de Roma espantam calor com frutas congeladas Um zoológico de Roma está dando frutas congeladas aos animais para ajudá-los a enfrentar o verão mais quente em 20 anos. Os tratadores jogaram blocos de kiwis, melões, toranjas e maçãs congeladas -- preparadas por crianças que faziam suas atividades escolares no zoológico de Bioparco -- nas jaulas. Para animais mais esfomeados, como o urso pardo Balkan, também foi servido peixe congelado. Os tratadores disseram à Reuters, na segunda-feira, que a comida congelada não somente refresca os animais, mas também faz com que alguns mamíferos comam mais devagar, o que ajuda na digestão. O zoológico diz que não há risco para a saúde dos animais. Esta é uma das medidas tomadas para ajudar animais como os macacos da neve japoneses, acostumados a temperaturas de -15 C, a se adaptar ao clima mediterrâneo. Completamente remodelado em 1998, o Bioparco também ajuda os animais a se refrescarem com piscinas, cercos, irrigadores de jardim e muita sombra. A temperatura na capital italiana tem passado dos 30 graus Celsius nas últimas duas semanas -- são as temperaturas mais altas no mês de junho em 20 anos. (Reportagem de Olivia Scarlett)