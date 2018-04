Anistia aponta perda de direitos civis na Rússia de Putin Os direitos civis na Rússia foram prejudicados durante a Presidência de Vladimir Putin, disse nesta terça-feira a Anistia Internacional, cinco dias antes da eleição presidencial no país que é alvo de críticas do Ocidente. Em relatório, o grupo de defesa dos direitos humanos afirmou que novas leis restringindo organizações não-governamentais, a repressão da polícia a manifestações anti-Kremlin e denúncias de intimidação a críticos do governo fazem parte de uma sistemática destruição das liberdades civis na Rússia. "Defensores dos direitos humanos, organizações da sociedade civil independentes, adversários políticos e cidadãos comuns foram todos vítimas deste revés nos direitos civis e políticos", apontou o documento. "O espaço para pontos de vista críticos e para a liberdade da mídia e de organizações independentes está diminuindo." A Rússia elege no domingo um novo presidente. O candidato de Putin, o vice-primeiro-ministro Dmitry Medvedev, é o favorito para vencer o pleito com facilidade. Adversários do Kremlin dizem que a votação será alvo de fraude. A principal entidade eleitoral européia, a Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), desistiu de monitorar a votação, citando as restrições que estavam sendo impostas a seu trabalho. O Conselho da Europa disse temer que as eleições não sejam suficientemente livres ou justas. Entretanto, pesquisas de opinião mostram que a maioria dos russos apóia Medvedev, homem de confiança do popular Putin, que é visto por muitos eleitores como responsável pela regeneração da economia do país. O Kremlin afirma que está comprometido com os direitos humanos e a democracia, mas acusa governos do Ocidente de usaram os direitos como arma política para tentar limitar o ressurgimento russo no cenário internacional. No ano passado, a polícia respondeu a diversas manifestações de rua contra o Kremlin, e vários casos de assassinatos ou mortes suspeitas de jornalistas críticos do governo seguem sem solução. (Por James Kilner)