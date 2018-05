Apoio a Berlusconi cai ao menor nível desde sua posse, aponta pesquisa

ROMA - A aprovação ao primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, e a seu governo atingiu o menor nível, aponta uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 18. O estudo ainda mostra que partidos de centro-esquerda ultrapassaram os de centro-direita em intenções de voto.

A pesquisa do instituto IPR para o jornal La Repubblica mostrou que a aprovação de Berlusconi em abril ficou em 31%, abaixo dos 40% do início do ano e dos 56% em abril de 2009. O levantamento reflete a queda na popularidade do premiê após os processos judiciais por corrupção e prostituição de menor abertos contra ele.

Na sondagem, 58% dos entrevistados disseram ter pouca ou nenhuma confiança em Berlusconi, ante 55% nos primeiros três meses de 2011. A confiança no governo de centro-direita caiu para 23%, contra 26% há um mês, e é menos que a metade dos 55% registrados em junho de 2008, pouco após sua posse. Os níveis de aprovação de vários ministros também caíram.

As eleições municipais que serão realizadas em 15 de maio são vistas como um teste para o governo, que enfrenta críticas por sua posição em relação ao conflito na Líbia, o aumento dos imigrantes que deixam o norte da África e as propostas de reforma do sistema judiciário.

Na pesquisa, 41,5% dos entrevistados disseram que votariam em partidos de centro-esquerda, ante 41,2% há um mês, e acima dos 41% que disseram que votariam em legendas de centro-direita.