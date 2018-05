Apoio a ideais nazistas assusta Alemanha, diz ministro O apoio a ideais nazistas na Alemanha tem sido responsável por fazer com que algumas pessoas temam por suas vidas, afirmou um ministro do governo na terça-feira. Wolfgang Tiefensee, ministro responsável pela parte leste do país, deu essa declaração depois de um grupo de 50 alemães ter atacado e perseguido oito indianos pelas ruas de uma pequena cidade daquela região, no fim de semana. "As pessoas estão com medo de sofrer alguma coisa, com medo de morrer", afirmou a repórteres. "Alguns slogans que passaram a ser entoados na Alemanha fazem-nos lembrar dos anos de 1939 a 1945 (anos da Segunda Guerra Mundial)." "Não podemos tolerar isso nas ruas das cidades alemãs, não podemos tolerar isso nas nossas escolas ou locais de trabalho." As notícias sobre o ataque ocorrido em uma feira de Muegeln, perto de Leipzig, na noite de sábado, provocaram um choque entre os alemães. A imagem das vítimas com olhos pretos e pontos estampou a primeira página de grandes jornais na terça-feira. Cerca de 70 policiais precisaram entrar em ação para salvar os homens agredidos e restabelecer a ordem depois de as vítimas terem buscado abrigo dentro de uma pizzaria enquanto a multidão tentava pegá-los. A embaixadora da Índia na Alemanha, Meera Shankar, afirmou ter ficado "muito preocupada" com o incidente. "Precisamos assegurar que incidentes do tipo nunca mais se repitam", disse ao jornal Der Tagesspiegel. O setor industrial da Alemanha enfrenta uma grave carência de mão-de-obra qualificada e, segundo líderes políticos do país, ataques desse tipo enviam uma mensagem preocupante para os estrangeiros que cogitam a possibilidade de se mudar para o território alemão. "O que aconteceu em Muegeln é um escândalo", afirmou Volker Kauder, líder no Parlamento do Partido Democrata Cristão, da chanceler alemã, Angela Merkel. Desde a reunificação alemã, em 1990, episódios de violência racial passaram a ocorrer esporadicamente no leste do país, uma região mais pobre. No ano passado, o número de crimes cometidos por neonazistas e outros extremistas de direita atingiu seu patamar mais alto desde 1990. No Estado da Saxônia, onde fica Muegeln, o Partido Nacional Democrático (NPD), de extrema direita, ingressou no Parlamento regional em 2004 após ter obtido mais de 9 por cento dos votos em uma eleição.