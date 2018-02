Após derrota,Brown diz que partido pode se recuperar

O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, admitiu neste domingo, 4, que cometeu erros, mas insistiu que seu partido vai recuperar-se da perdas esmagadoras em votações locais e vencer a próxima eleição parlamentar. Depois de oito anos no comando da capital britânica, o prefeito Trabalhista Ken Livingstone foi derrotado pelo candidato Boris Johnson, do partido Conservador. Veja Também: Conservador Boris Johnson ganha prefeitura de Londres Brown pôs a culpa pelo desempenho desastroso do Partido Trabalhista, na quinta-feira, na economia enfraquecida e nas preocupações dos eleitores com os custos em alta dos alimentos, energia e prestações de financiamentos imobiliários, mas disse que é o homem em condições de conduzir o país através da tempestade. "Certamente nós podemos nos recuperar desta posição", disse Brown à BBC, em uma entrevista que é parte de uma série com o objetivo de marcar sua reação depois do revés eleitoral. O Partido Trabalhista, no governo da Grã-Bretanha há 11 anos, perdeu centenas de cadeiras em Câmaras de vereadores, em seu pior desempenho eleitoral registrado até hoje. Os conservadores, da oposição, desalojaram o trabalhista Ken Livingstone do cargo de prefeito de Londres, que ele ocupou por um longo período, assegurando um posto de grande visibilidade para testar suas políticas. A fatia representada pelos trabalhistas na votação local desabou para 24 por cento, 20 pontos atrás dos conservadores, fato que representará uma vitória esmagadora para a oposição se eles puderem repetir esse resultado na próxima eleição parlamentar, que Brown tem de convocar até meados de 2010. Em entrevista à Sky News, Brown insistiu que poderá derrotar David Cameron, que reenergizou os conservadores, na próxima eleição geral e conquistar um quarto mandato para os trabalhistas. Brown prometeu anunciar nas próximas semanas medidas para ajudar as pessoas no setor habitacional e também as pequenas empresas a obter recursos, bem como ações em saúde e educação. A derrota eleitoral foi uma forte rejeição a Brown, que substituiu Tony Blair como primeiro-ministro 11 meses atrás, depois de atuar por uma década como ministro das Finanças de Blair.