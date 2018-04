Após fotos, Berlusconi diz que renuncia se mentiu sobre jovem

O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, disse nesta sexta-feira, 5, que renunciará imediatamente, caso seja comprovado que ele mentiu sobre seu relacionamento com a modelo Noemi Letizia, de 18 anos. O escândalo mobiliza o país há semanas. O advogado do primeiro-ministro abriu um processo contra o jornal espanhol El País, por publicar fotos de uma mulher de topless e de um homem nu, em uma casa que Berlusconi possui na Sardenha. Na semana passada, promotores apreenderam as fotos e passaram a investigar o fotógrafo, Antonello Zappadu, por suposta violação de privacidade.

As fotos vêm à tona em meio ao escândalo envolvendo Berlusconi, de 72 anos, e a modelo. O político compareceu à festa de 18 anos de Noemi. A mulher de Berlusconi citou a presença dele no evento quando anunciou que estava pedindo o divórcio. Berlusconi nega qualquer irregularidade, afirmando que Noemi é filha de um velho amigo e ele compareceu à festa porque, por acaso, estava em Nápoles naquele dia. Ele acusou a oposição de centro-esquerda de usar a fofoca para tentar desacreditar seu partido, em um momento de eleições para o Parlamento Europeu.

Berlusconi reiterou nesta sexta-feira que não houve nada "picante" em suas relações com Noemi e disse que renunciará imediatamente, caso se comprove o contrário. O ex-namorado da jovem disse que Noemi e várias outras jovens passaram uma semana na villa que Berlusconi possui na Sardenha, na época do Ano Novo. Ele garantiu já ter ouvido telefonemas entre Noemi e Berlusconi.

O fotógrafo Antonello Zappadu registrou centenas de imagens de uma festa na villa, apreendidas por promotores de Roma na semana passada, a pedido do primeiro-ministro. Porém Zappadu disse que já havia vendido os direitos das fotos fora da Itália. O El País as publicou, sob o título "As fotos vetadas por Berlusconi."

Uma das imagens mostra duas mulheres de topless em um jardim, tomando sol, enquanto outra mostra um homem pelado ao lado de uma piscina. Outra mostra uma mulher em um casaco vermelho, enquanto duas outras mostram Berlusconi andando pelo jardim. As outras pessoas tiveram seus rostos distorcidos, e a única pessoa que se pode identificar é Berlusconi. O advogado Niccolò Ghedini disse que contatou um advogado em Madri, para processar o El País. Segundo Ghedini, o diário publicou imagens ligadas a um crime, portanto reproduzi-las também seria um crime.

Juan Cruz, um porta-voz e veterano jornalista do El País, disse que o jornal não sabia sobre o processo e não poderia comentar o fato. "Nós publicamos as fotos pelo interesse público. É informação e é desse modo que tratamos elas", afirmou. "Nós acreditamos que fizemos jornalismo."

Berlusconi denunciou os paparazzi pelo que qualificou como invasão de sua privacidade - ele repetiu a acusação após o El País publicar as imagens. "Nós estamos falando de fotos inocentes, mas houve uma violação de privacidade", disse ele, em entrevista à RAI. Questionado sobre se havia mulheres nuas em sua casa, Berlusconi respondeu: "Você toma banho de roupa? Essas garotas estavam se banhando em uma jacuzzi dentro de uma residência privada, e foram violadas de um modo escandaloso", criticou.

As fotos também geraram uma investigação em Roma sobre o suposto uso impróprio de um avião oficial. Outras imagens mostram amigos do líder e artistas chegando em um avião do governo à Sardenha, para festas na casa do primeiro-ministro. Berlusconi disse que não houve custos extras pela presença desse grupo e que eles participaram das atividades durante a visita oficial do primeiro-ministro checo, Mirek Topolanek, ao país. Ele garantiu que o caso seria arquivado e ressaltou que ele tinha motivação política.