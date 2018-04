Após navios afundarem, Rússia tenta conter vazamentos

Autoridades russas realizaram uma grande operação de resgate nesta segunda-feira, 12, na foz norte do Mar Negro, a fim de salvar tripulantes e conter danos ambientais após uma tempestade ter afundado ao menos quatro navios e partido ao meio um pequeno petroleiro. Veja também: Corpos de três marinheiros são encontrados no Mar Negro Cinco navios naufragam no Mar Negro e no mar de Azov Três corpos foram encontrados na praia perto de Tuzla Spit, área de terra que sai da costa russa em direção à Criméia ucraniana, informou a agência de notícias Interfax. O Ministério de Emergências da Rússia disse que ao menos outros oito marinheiros estão desaparecidos. A tempestade de domingo rompeu o pequeno petroleiro russo Volgoneft-139, perto do porto ucraniano de Kerch, provocando o vazamento de ao menos 1.300 toneladas de combustível. Uma autoridade russa descreveu o incidente como "desastre ambiental". A mesma tempestade, em estreitos entre o mar Negro e o mar Azov, também afundou ao menos quatro embarcações, três carregando enxofre e uma com carga de fragmentos de metal. Segundo autoridades russas, os navios na região foram alertados a tempo sobre fortes tempestades, mas alguns capitães teriam ignorado o aviso. Viktor Beltsov, porta-voz do Ministério de Emergências, disse que seis outros navios ficaram encalhados, embora estes não carregassem petróleo. De acordo com ele, 165 integrantes de equipes de resgate salvaram 35 tripulantes e procuram os outros desaparecidos. Autoridades ressaltaram que as temperaturas baixas podem fazer com que o petróleo afunde, em vez de boiar, tornando mais difícil encontrá-lo e dispersá-lo.