Após plano de atentado contra Putin, viagem ao Irã é incerta

O Kremlin declarou nesta segunda-feira, 15, que é incerto se o presidente russo, Vladimir Putin, fará ou não uma viagem ao Irã depois do relato de que haveria um complô para assassiná-lo em Teerã. Veja também: Extremistas estariam preparando atentado contra Putin Irã desmente planos de extremistas para atentar contra Putin No domingo, a agência de notícias russa Interfax afirmou, citando uma fonte do serviço de segurança não-identificada, que o governo foi alertado sobre um possível plano de assassinato durante a visita a Teerã nesta semana. "A visita ainda não está confirmada. A razão é a informação sobre um possível ataque terrorista contra o presidente Putin", disse à Reuters o porta-voz do Kremlin Alexander Smirnov em Wiesbaden, onde Putin encontrou-se com a chanceler (primeira-ministra) alemã Angela Merkel. O Ministério do Exterior do Irã, porém, desmentiu a informação do plano de atentado. "Relatos publicados pela imprensa são totalmente infundados e estão em linha com a guerra psicológica deflagrada pelos inimigos que querem prejudicar o relacionamento entre Irã e Rússia", disse o porta-voz do ministério Mohammad Ali Hosseini à Reuters, quando questionado sobre a reportagem. A visita de Putin, a primeira de um líder do Kremlin ao Irã desde a ida de Joseph Stalin ao país em 1943, tem atraído forte interesse, devido ao papel da Rússia de mediador em conversas de potências ocidentais sobre o programa nuclear iraniano. Enquanto o Ocidente defende a pressão ao regime de Teerã com novas sanções para obrigá-lo a encerrar o enriquecimento de urânio, Putin se mantém firme na defesa do país e sustenta que não há provas de que o Irã esteja desenvolvendo armas nucleares.