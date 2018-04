Após uma semana, atividade de vulcão na Islândia se estabiliza

A erupção do vulcão subterrâneo da geleira Eyjafjalla, no sul da Islândia, se mantém estável após uma semana de atividade, informou nesta quarta-feira, 21, a agência de Defesa Civil deste país.

As últimas informações divulgadas ressaltam que não há constância de novas precipitações de cinza na região e foi insignificante a quantidade de água vertida pela geleira nos rios, cujas cheias provocaram inundações que obrigaram a evacuação de moradores.

As previsões indicam que haverá novas precipitações de cinza ao longo do dia, com direção ao sul.

As observações dos últimos dias confirmam a chegada de uma nova fase na erupção do Eyjafjalla, com menor interação do magma com o gelo e, portanto, menos água derretida, segundo o Instituto Meteorológico da Islândia.

Apesar de o vulcão produzir bombas de magma há alguns dias, não foi detectada ainda lava fluente.

A viscosidade do magma procedente do Eyjafjalla é maior que a do vizinho Fimmvörðuháls, que esteve em erupção durante três semanas no mês passado, e isto reforça o efeito explosivo, que pode ser ouvido a longa distância.