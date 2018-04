Assassinato nos Alpes franceses ocorreu depois de carro atolar-jornal

Saad al-Hilli, um engenheiro britânico de origem iraquiana, foi encontrado assassinado com um tiro junto com a esposa e sogra no carro em uma estrada montanhosa remota perto do vilarejo de Chevaline, não muito longe das fronteiras suíça e italiana.

Um ciclista francês também foi encontrado morto a tiros, mas a polícia não sabe se ele foi morto primeiro ou se tornou vítima depois de se aproximar do local com sua bicicleta.

Embora a investigação tenha lançado alguma luz sobre a sequência de eventos, muitos detalhes importantes, assim como o motivo do assassino, ainda desafiam a polícia, escreveu o jornal no sábado.

O agressor também tentou matar a filha de sete anos da família britânica, batendo na cabeça dela depois de ter ficado sem munição.

Sua irmã de quatro anos de idade sobreviveu se escondendo entre as pernas e as saias da mãe morta, no banco traseiro do carro.

Os investigadores acreditam que o assassino estava sozinho e usou apenas uma arma, uma pistola comum no exército suíço nos anos 1920 e 1930, e não o tipo de arma usado por profissionais, informou o Le Monde.

A garota mais velha disse à polícia que ela e o pai estavam fora do carro quando começaram os tiros. Incapaz de colocá-la no carro, ele então tentou fugir no veículo com o resto da família sob fogo do assassino.

Mas o veículo atolou, deixando a família à mercê do assassino, que então atirou na cabeça dos três adultos.

O jornal disse que embora não esteja claro em que momento o ciclista foi assassinado, parece que o corpo dele foi atingido pelo carro de al-Hilli durante a tentativa de fuga.

Depois de ficar sem munição, o assassino atingiu a garota no rosto com a arma, mas aparentemente foi interrompido por alguém ou algo antes de fugir do local.