Ataque a bomba e tiroteio em mesquita matam oito na Rússia Um homem-bomba matou pelo menos sete policiais presentes no funeral de um colega na instável região russa da Inguchétia, no Cáucaso, horas depois de homens mascarados abrirem fogo em uma mesquita nos arredores da província do Daguestão, matando uma pessoa.