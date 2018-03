Ataque a consulado dos EUA em Istambul deixa 6 mortos Três policiais e outros três homens armados foram mortos em um ataque armado ao consulado dos Estados Unidos em Istambul na quarta-feira, disse o prefeito da cidade. Uma testemunha afirmou que os responsáveis pelo ataque lançaram um carro contra o complexo de muros altos que fica fora do centro de Istambul. Três pessoas saíram do carro e começaram a atirar nos policiais que se aproximavam. O prefeito Muammer Guler disse que um dos policiais morreu no tiroteio que durou vários minutos. Duas pessoas morreram depois de chegar feridas ao hospital mais próximo e duas outras ficaram feridas. "Eles eram quatro. Três deles saíram do carro e atiraram na polícia. Eu os vi mortos depois, no chão, e muitos outros mortos entre os policiais", disse à Reuters Enis Yilmaz, que estava no consulado para obter um visto. Ele disse que o quarto integrante do grupo dirigia o carro. Um dos policiais mortos trabalhava no consulado, enquanto os outros três inspecionavam o tráfego. Ulus Durgut, 24, que ia ao protegido complexo no lado europeu de Istambul, disse que o tiroteio durou 15 minutos. "Eles tinham barba e cabelos longos", disse Durgut à Reuters, ainda tremendo. A polícia lançou uma operação para capturar os homens armados que escaparam. Segundo a CNN turca, um deles tinha passaporte sírio. Guler disse que os esforços para identificar o grupo continuam.