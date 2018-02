Ataque em oleoduto Turquia-Iraque interrompe fluxo de petróleo

Eles culparam uma sabotagem de curdos separatistas pela explosão no oleoduto Kirkuk-Ceyhan.

O incêndio começou às 18h (horário de Brasília) de sexta-feira próximo à cidade de Midyat na província de Mardin, perto da fronteira com a Síria.

Autoridades colocaram a culpa do ataque no Partido dos Trabalhadores do Curdistão, um grupo separatista que assumiu a autoria de ataques anteriores no oleoduto de 960 quilômetros.

O website Firat News, que tem ligações com o partido, também afirmou que o grupo estava por trás do ataque.

Insurgentes no Iraque interromperam no passado o transporte de petróleo nesse oleoduto, o maior do país, e falhas técnicas na tubulação de 35 anos, formado por dois canos, também cortaram os fluxos.

(Reportagem de Ayla Jean Yackley e Seyhmus Cakan)