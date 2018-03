Ataque na Turquia deixa um policial morto Um policial foi morto e sete pessoas ficaram feridas quando um veículo da polícia explodiu no sudoeste da Turquia, informaram autoridades nesta quarta-feira. A identidade dos militantes ainda não é conhecida, disseram as autoridades, que acreditam que o ataque foi realizado por separatistas curdos. A morte do policial ocorre no momento em que membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão aumentaram os ataques contra autoridades de seguranças e civis, enquanto o governo se prepara para autorizar uma incursão militar no norte do Iraque, onde os rebeldes turcos se escondem. Apenas nesta semana, 15 oficiais de segurança foram mortos. O explosivo utilizado, que tanto pode ser uma granada de mão, como uma bomba caseira, foi atirado perto do distrito comercial da cidade de Diyarbakir, ferindo cinco policiais e mais dois policiais, afirmaram as autoridades. (Por Ferit Demir)