Atentado com carro-bomba mata guarda civil no país Basco

A explosão de um carro-bomba atribuída ao grupo separatista ETA (Pátria Basca e Liberdade) provocou a morte de um policial no norte da Espanha nesta quarta-feira, 14. Outras quatro pessoas ficaram feridas. O alvo do ataque foi um alojamento onde policiais moram com seus familiares em Legutiano, no País Basco. O carro-bomba foi estacionado diante do local. O governo espanhol qualificou o atentado como uma tentativa de massacre. Não houve nenhum telefonema avisando a polícia sobre o ataque. O ETA costuma advertir as autoridades antes de promover um ataque. Trata-se do primeiro ataque com morte atribuído ao ETA em dois meses. A força da explosão estilhaçou vidros e destelhou parte do alojamento. Pelo menos 29 pessoas estavam no local no momento do atentado, inclusive cinco crianças, disse o ministro espanhol de Interior, Alfredo Perez Bubalcaba. Também não houve reivindicação do atentado. O ETA, quando ataca, costuma reivindicar a autoria somente semanas ou meses depois da ação. No dia 30 de dezembro de 2006 a ETA rompeu o cessar-fogo permanente anunciado em março desse ano com o mortal atentado no aeroporto de Madri. O grupo terrorista perpetrou, desde então, 21 atentados, que deixaram seis mortos. Matéria atualizada às 11h10.