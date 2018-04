Atentado na Espanha mata um dos chefes da polícia antiterror

Uma bomba colocada em um carro explodiu nesta sexta-feira, 19, na cidade espanhola de Bilbao, na região do País Basco, e matou um policial, em um ataque que as autoridades suspeitam que seja a primeira ação fatal do grupo rebelde ETA desde dezembro. Segundo o jornal espanhol El País, a vítima é o inspetor da Polícia Nacional Eduardo Puelles García, chefe do Grupo de Vigilâncias Especiais da Brigada de Informação.

A bomba explodiu às 9h05 do horário local (4h05 de Brasília) em um estacionamento no bairro de Santa Isabel, disse a polícia do País Basco, norte da Espanha. "Houve um ataque, uma grande explosão, que matou uma pessoa dentro do carro e atingiu outros veículos próximos", disse a jornalistas o ministro do Interior do governo regional do País Basco, Rodolfo Ares.

Não houve uma reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque, mas esses tipos de explosão são normalmente realizados pela guerrilha separatista ETA, que já matou mais de 800 pessoas em décadas de luta pela independência do País Basco. Perguntado se o ETA era o responsável, um porta-voz da polícia afirmou: "Certamente parece que sim."

A mulher do policial, que não se feriu, foi atendida nos serviços de emergência por problemas emocionais, disse a rádio. A vítima, de 49 anos, tinha dois filhos e 16 anos dedicados à luta contra a ETA.

Uma nuvem escura de fumaça e chamas cobriram o carro logo após o ataque, mostraram imagens de televisão. Pouco depois, policiais eram vistos examinando os destroços do veículo. O último ataque do ETA com morte foi o assassinato de um empresário basco em dezembro. O grupo tem sido enfraquecido nos últimos meses por uma série de prisões de seus principais líderes.

O grupo terrorista, que usa a violência há 40 anos para tentar conseguir a independência do País Basco, não cometia um tentado com vítimas fatais desde 3 de dezembro de 2008, quando dois pistoleiros mataram a tiros em Azpeitia (Guipúzcoa) o empresário Ignacio Uría. A ETA matou mais de 850 pessoas em suas quatro décadas de atividade.