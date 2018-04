Ativista que lançou sapato em premiê chinês é indiciado

Um jovem de 27 anos foi acusado de provocar desordem pública por jogar um sapato no primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, durante uma conferência que o líder pronunciou na segunda-feira na Universidade de Cambridge, informou a polícia britânica nesta terça-feira, 3. Está previsto que o jovem, cuja identidade não foi informada, compareça diante de um tribunal da cidade de Cambridge (sul da Inglaterra) no próximo dia 10, acrescentou a fonte. Wen, que realizava uma visita oficial ao Reino Unido, qualificou o incidente de "desprezível". Segundo testemunhas, o sapato não chegou a atingir o primeiro-ministro chinês, que na segunda se reuniu com seu o chefe de governo britânico, Gordon Brown. O ativista, um jovem de aparência ocidental, atirou o sapato perto do final da palestra e, usando um apito para chamar atenção, gritou: "Como a universidade pode se prostituir com esse ditador? Como vocês podem escutar as mentiras que ele está falando? Levantem-se e protestem." O protesto de foi semelhante ao incidente ocorrido em dezembro do ano passado durante uma entrevista coletiva realizada em Bagdá, onde um jornalista jogou um sapato no ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush. A visita de Wen, que terminou neste país a viagem que realizou pela Europa, foi marcada por vários protestos a favor do Tibete para pedir o fim das violações aos direitos humanos nesse território. No domingo passado, cinco pessoas foram detidas por desordem pública durante a chegada de Wen à embaixada de seu país em Londres, onde foi recebido por cerca de 100 manifestantes pró-tibetanos.