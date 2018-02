Ativistas gays e manifestantes de topless recebem Putin em viagem

Putin foi recebido na Holanda pela rainha Beatrix e pelo primeiro-ministro Mark Rutte, e viu empresas russas assinarem vários acordos energéticos.

Numa decisão criticada no Ocidente, o Parlamento russo aprovou em primeira votação uma lei que proíbe a "propaganda homossexual" voltada para menores. Mas Putin negou que haja perseguições.

"Na Federação Russa - tanto que isso está claro para todos -, não há infração aos direitos das minorias sexuais", disse ele. "Essas pessoas, como todas as outras, desfrutam dos mesmos direitos e liberdades", disse Putin em entrevista coletiva em Amsterdã.

Muitas casas e pontes no bairro histórico de Amsterdã tinham cartazes e bandeiras do movimento gay.

Antes, na Alemanha, Putin riu de três manifestantes do grupo Femen, que protestava com os seios nus contra a detenção de integrantes da banda punk feminina Pussy Riot. As moças foram afastadas por seguranças que acompanhavam Putin na visita a uma feira comercial em Hanover.

"A respeito dessa performance, eu gostei", sorriu Putin posteriormente, em entrevista ao lado da chanceler (primeira-ministra) Angela Merkel.

"Não entendi o que elas estavam gritando, nem vi se eram loiras, morenas ou ruivas."

(Por Alexei Anishchuk e Thomas Escritt)