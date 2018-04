Ativistas protestam no telhado do Parlamento britânico

Cinco ambientalistas superaram nesta quarta-feira, 27, as fortes medidas de segurança no Parlamento britânico e chegaram até o telhado do edifício, em protesto contra a expansão do aeroporto londrino de Heathrow. Foto: Reuters Os cinco ativistas, que fazem parte do grupo Plane Stupid, mostraram dois cartazes, um dizendo "não a uma terceira pista" e outro que diz "instalações da BAA", em referência ao operador aeroportuário de Heathrow, informou a imprensa britânica. Foto: Reuters Aparentemente, os manifestantes entraram no Parlamento com permissões de visitantes, e depois encontraram uma saída de incêndios para subir até o telhado do Palácio de Westminster, o que representa uma séria violação da segurança. O protesto coincide com o fim do período de consultas concedido pelo Governo sobre os planos para construir uma nova pista no principal aeroporto britânico. Um dos manifestantes, que se identificou como Richard George, disse que decidiu protestar porque a indústria da aviação aproveitou a "fraqueza" do primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, para não pedir uma ampliação da consulta. "Nem sequer é considerado o aquecimento global, apesar de tudo, o que Brown falou sobre o meio ambiente e apesar do impacto em massa que a aviação tem no clima", acrescentou George, de 27 anos, em declaração por telefone à imprensa britânica. "O primeiro-ministro nem sequer tem a coragem de perguntar aos londrinos uma pergunta simples: Querem uma terceira pista?", disse. Na segunda-feira passada, quatro ativistas do Greenpeace foram detidos após subir até a parte superior de um avião em Heathrow, também em protesto contra a expansão do aeroporto e em defesa do meio ambiente. Os ecologistas também conseguiram burlar as medidas de segurança do terminal 1 de Heathrow para chegar até um avião, no qual colocaram um cartaz com a mensagem "Emergência climática. Não a uma terceira via".