Austríaco é acusado de matar familiares por herança

Um austríaco de 66 anos foi acusado de matar quatro familiares por causa de uma discussão sobre uma herança na cidade de Strasshof (oeste de Viena), informou nesta quarta-feira, 2, a agência APA. O homem, que está desaparecido, foi acusado de matar seu irmão e irmã e seus cunhados, todos com idade entre 56 e 67 anos. O suposto assassino teria matado os parentes depois de sua irmã ter aumentado o valor do aluguel do apartamento em que ele vivia em Viena, o que gerou seu despejo após um ano e meio de discussões relacionadas a uma herança. O suspeito era conhecido pela polícia, porque já tinha indicado às autoridades que mataria seus familiares. Parentes dos dois casais descobriram os corpos e avisaram à polícia, que disse que os crimes foram cometidos possivelmente na terça-feira.