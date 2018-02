Austríaco planejou cela anos antes de prender a filha O austríaco que prendeu a filha por 24 anos e com ela teve seis filhos planejou a construção do porão em que a aprisionou durante anos, disse a polícia na segunda-feira. Elisabeth Fritzl, 42, foi mantida em uma cela sem janelas no porão da casa da família, cuja parte original foi construída no fim do século dezenove. Uma extensão foi finalizada em 1983. "Já na fase de planejamento, havia a intenção de adicionar algo a este prédio -- algo desconhecido, que não fosse visto pelas autoridades de construção, uma área pequena, secreta, uma pequena masmorra", disse o chefe da investigação policial, Franz Polzer, em uma coletiva de imprensa. Josef Fritzl, 73, admitiu ter mantido a filha em uma cela por 24 anos. O caso virou manchete ao redor do mundo. Três das crianças passaram a vida toda no porão com ela, até o caso ser descoberto, há pouco mais de uma semana. Elisabeth, que diz que o pai abusava dela desde os 11 anos, afirma que ele a drogou e trancou na cela quando tinha 18 anos. Quando o pai apresentou às autoridades os planos de aumentar a casa da família, ela tinha por volta de 12 anos de idade. No total, oito portas com trancas guardavam a entrada da prisão, disse a polícia. Os procuradores investigam Fritzl por estupro, incesto, coerção e pela morte de um dos filhos, um bebê cujos restos mortais foram incinerados.