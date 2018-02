Austríaco queria usar filha para recriar família, diz investigador

O austríaco Josef Fritzl, que prendeu e violentou sistematicamente sua filha Elisabeth durante 24 anos, em um sótão secreto de sua casa, queria recriar com a filha uma família igual àquela formada com sua esposa, revelou nesta segunda-feira, 5, o chefe da investigação, Franz Polzer. Veja também: Austríaco acusado de incesto alegará insanidade, diz advogado Austríaco preparou calabouço antes de raptar a própria filha Elisabeth Fritzl isenta mãe de culpa, diz revista "Seu objetivo era recriar sua velha família com uma de suas filhas", disse Polzer durante uma coletiva de imprensa. "A ironia da história é que ele o conseguiu, ponto por ponto, já que sua filha teve dois gêmeos na mesma época que a geração precedente." Fritzl teve sete filhos com sua esposa Rosemarie, dos quais o quarto e o quinto são gêmeos. Sua filha Elisabeth também deu à luz sete crianças durante a prisão imposta pelo pai, e também o quarto e o quinto nasceram gêmeos. "É um paralelismo singular", comentou o chefe de polícia. Um dos gêmeos de Elisabeth morreu pouco depois de nascer, em 1996. Josef Fritzl confessou ter queimado o cadáver em sua casa. O austríaco havia adotado três de seus filhos com Elisabeth, e os outros três nunca haviam sido do cativeiro até a libertação da família, em 26 de abril.