Autoridade eleitoral russa descarta novo mandato para Putin

A principal autoridade eleitoral russa aparentemente descartou a possibilidade de que o presidente Vladimir Putin explore uma brecha jurídica para disputar um terceiro mandato, segundo uma rádio moscovita. Alguns políticos ligados ao Kremlin dizem que, se Putin renunciasse antes do fim do mandato, poderia disputar a Presidência novamente em 2008, já que antes disso haveria uma eleição para um mandato-tampão. A Constituição proíbe três mandatos consecutivos, mas não impõe restrições a mandatos alternados. A convocação da eleição presidencial para 2 de março deve ser publicada na quarta-feira no diário oficial. A lei não deixa claro como ficaria a situação de Putin se ele renunciasse depois da convocação da eleição. Mas Vladimir Churov, ex-colega de Putin e atualmente presidente da Comissão Eleitoral Central, aparentemente descartou a manobra aventada pelos governistas, em entrevista à rádio Ekho Moskvy, na noite de segunda-feira. "Após a publicação da data da eleição presidencial, entra em vigor a lei que proíbe um cidadão de participar de uma eleição depois de ter cumprido dois mandatos presidenciais consecutivos", afirmou. O próprio Putin já descartou uma reforma constitucional que lhe permita um terceiro mandato. Ele não esconde o desejo de fazer seu sucessor e eventualmente tornar-se primeiro-ministro em 2008. De longe o político mais popular da Rússia, Putin disputa a eleição parlamentar de domingo como líder da lista do seu partido, o Rússia Unida. Muitos analistas dizem que a expressiva votação que ele deve obter poderia servir como trampolim para a manutenção da sua influência após o fim do mandato presidencial. (Reportagem de Chris Baldwin e Christian Lowe)