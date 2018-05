Autoridade policial sonegou informação em caso Jean Charles Um órgão responsável por investigar a polícia britânica afirmou na quinta-feira que a principal autoridade do país na área de combate ao terrorismo enganou colegas de profissão e a opinião pública a respeito do caso envolvendo o brasileiro Jean Charles de Menezes, morto por policiais depois de ter sido confundido com um terrorista. O relatório do órgão inocentou o chefe de polícia de Londres, Ian Blair, da acusação de mentir, afirmando que autoridades de alto escalão haviam deixado de informá-lo, no dia da morte de Menezes, sobre o fato de um homem inocente ter sido vitimado. O brasileiro, 27, recebeu sete tiros na cabeça disparados por policiais quando entrava em uma composição do metrô na parte sul de Londres, em 22 de julho de 2005. Detetives da Polícia Metropolitana de Londres confundiram-no com Hussein Osman, um dos quatro homens condenados no mês passado por tentativa de detonar artefatos explosivos de fabricação caseira no sistema de transporte público da capital britânica um dia antes de o brasileiro ser morto. O órgão investigativo, chamado de Comissão Independente de Queixas contra a Polícia (IPCC), começou a avaliar o caso depois de parentes de Menezes terem acusado Blair de divulgar informações falsas sobre as circunstâncias envolvendo a morte do brasileiro. O relatório do IPCC afirmou que Andy Hayman, comissário assistente de polícia e maior autoridade do país na área de combate ao terrorismo, sonegou informações a colegas dele, deixando de contar-lhes, no dia do ocorrido, que um inocente havia sido baleado. Isso provocou a divulgação de informações errôneas. O órgão de investigação afirmou estar "muito preocupado" com o comportamento de Hayman e conclamou a autoridade responsável por supervisionar a polícia londrina a "avaliar que tipo de medida pretende adotar" em relação à conduta dele. INFORMAÇÃO RETIDA Segundo o relatório, na tarde do dia 22 de julho, Hayman havia dito a repórteres que o homem morto não era nenhum dos suspeitos procurados. O policial não repassou essa informação em uma reunião realizada naquele dia, pouco depois, com autoridades de alta patente da polícia, disse o documento. "Parece que ele, intencionalmente, reteve tanto a informação de que havia conversado com a Associação de Repórteres da Área Criminal quanto a informação sobre o conteúdo dessa conversa", afirmou o relatório, acrescentando que, agindo assim, Hayman havia enganado autoridades policias e do governo. Naquela noite, Hayman permitiu a divulgação de um comunicado no qual se esclarecia haver dúvidas sobre a identidade do homem morto. "As ações de Hayman fizeram com que informações imprecisas e enganosas fossem divulgadas", afirmou o documento. Patrícia Armani da Silva, prima de Menezes, disse em uma entrevista coletiva: "A polícia vem sendo inocentada do crime de assassinato. Essa é uma injustiça muito grande e algo muito vergonhoso." Em um comunicado, a polícia de Londres desculpou-se pelos erros "de comunicação interna e externa" supostamente ocorridos durante a busca pelos homens que tentaram realizar os atentados. À época, a polícia disse que o comportamento do brasileiro havia sido suspeito. Depois se descobriu que tal informação era mentirosa. Blair afirmou que só ficou sabendo da morte de um inocente 24 horas depois do fato, quando então pediu desculpas e admitiu o erro. Duas semanas antes, quatro britânicos islâmicos haviam realizado, no sistema de transporte público de Londres, o primeiro atentado suicida ocorrido na parte ocidental da Europa, matando 52 pessoas. No ano passado, promotores britânicos decidiram que nenhum policial responderia criminalmente pela morte de Menezes. Em vez disso, determinaram que a polícia londrina seja processada como um todo devido ao fato.