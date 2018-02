Autoridades espanholas veem sinais de esperança para enfermeira com Ebola

Teresa Romero, de 44 anos, tornou-se a primeira pessoa conhecida a tornar-se infectada com o Ebola fora da África durante o surto atual, depois que ela cuidou de dois padres infectados repatriados para a Espanha para o tratamento. Os sacerdotes morreram posteriormente.

"A paciente parece estar em uma condição estável ... Há alguns sinais de que poderia dar-nos motivos para alguma esperança", disse Fernando Simon, um alto funcionário no Ministério da Saúde da Espanha, em entrevista coletiva.

"Há grandes esperanças de que a infecção está começando a ficar sob controle", disse ele, acrescentando que ela ainda não estava fora de perigo.

"Temos que ser muito cautelosos", disse Simon.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O pior surto de Ebola já matou mais de 4.000 pessoas, a maioria na África Ocidental, embora a doença - que causa febre hemorrágica e é transmitida através do contato direto com fluidos corporais de uma pessoa infectada - já tenha começado a se espalhar em outros lugares.

Um funcionário de saúde no Texas testou positivo para a doença em um teste preliminar, disse o departamento de saúde do estado, neste domingo. O trabalhador tinha ajudado a cuidar de Thomas Eric Duncan, que foi diagnosticado com Ebola nos Estados Unidos após a chegada da Libéria, de onde é nativo. Ele morreu na semana passada.

Romero passou a semana passada no hospital e tinha tomado um rumo para o pior há alguns dias. Na noite de sábado, no entanto, ela estava consciente e respondia a equipe do hospital após ter sido tratada com anticorpos de pacientes previamente infectados.

Quinze pessoas, incluindo o marido de Romero, estão sendo monitorados por sinais de Ebola em uma unidade de isolamento especial do hospital Carlos III, em Madri. Nenhum até agora têm mostrado nenhum sintoma.

(Reportagem de Sarah White e Silvio Castellano)