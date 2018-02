Autoridades francesas prendem número um do ETA

O número um da organização terrorista ETA, Javier López Peña, conhecido como "Thierry", e outros três supostos membros do grupo, foram detidos esta noite em Bordeaux, na França. Fontes ligadas à investigação informaram à Agência Efe que a prisão aconteceu na madrugada desta terça, 20, em um apartamento do centro de Bordeaux. Segundo as mesmas fontes, as buscas no apartamento só serão realizadas amanhã e que os detidos passarão a noite na delegacia da cidade. Os integrantes da ETA, que estavam armados, não resistiram à detenção. A captura de López Pena, considerado o chefe político do grupo terrorista e de Ainhoa Ozaeta Mendikute, Igor Suberbiola e Jon Salaberría, foi possibilitada por uma informação dos serviços de informação da Polícia francesa, segundo as fontes.