Autoridades frustram plano para assassinar Putin, diz canal de TV russo

MOSCOU - Grupos de segurança russos e ucranianos frustraram um plano para assassinar o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, após as eleições presidenciais de 4 de março, afirmou a agência de contra-inteligência ucraniana SBU, na segunda-feira, 27.

Uma reportagem do canal russo Channel One, que não citou o nome de nenhum oficial de segurança, disse que os serviços especiais ucranianos haviam detido duas pessoas no porto de Odessa, no Mar Negro, após uma explosão em um apartamento alugado, no qual uma pessoa morreu.

Os conspiradores trabalhavam para um grupo que quer criar um Estado islâmico no Norte do Cáucaso, na Rússia. "Eu posso confirmar oficialmente que eles estavam preparando uma tentativa de assassinato para Putin", disse a porta-voz da SBU, Marina Ostapenko.

Segundo Marina, os dois homens foram presos. Um deles foi capturado após ser ferido em uma explosão em um apartamento em Odessa.

O segundo, que era internacionalmente procurado, foi preso um mês depois de ter escapado inicialmente, disse a porta-voz.

O Channel One disse que os serviços especiais da Ucrânia haviam alertado a agência de segurança russa FSB e que os homens haviam sido presos no início do ano.

"Nosso objetivo final era ir para Moscou e tentar assassinar Putin", um homem, descrito como um dos conspiradores, foi mostrado dizendo no Channel One. "Nosso prazo era depois das eleições para presidente da Rússia."

Pesquisas de opinião mostram que Putin, ex-oficial da KGB que massacrou separatistas durante uma guerra que iniciou na região de Chechênia, no Norte do Cáucaso, vencerá facilmente as eleições, porém enfrenta crescentes movimentos de oposição.