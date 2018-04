Avião cai na Turquia e mata todas as 57 pessoas a bordo Um avião turco caiu em uma região montanhosa do sudoeste do país na sexta-feira, matando todas as 57 pessoas a bordo. Tuncay Doganer, presidente-executivo da AtlasJet Airlines, afirmou que a causa do acidente continua incerta, já que as condições climáticas eram satisfatórias e a aeronave não apresentou, segundo se sabe, qualquer falha mecânica. As autoridades disseram que todas as vítimas eram da Turquia. O avião MD 83, com 164 lugares e fabricado pela McDonnell Douglas, caiu nas primeiras horas da sexta-feira pouco antes de pousar na cidade de Isparta. A aeronave voava de Istambul com 50 passageiros e sete tripulantes. O avião caiu nas cercanias de Keciborlu, uma cidade localizada a cerca de 12 km do Aeroporto Suleyman Demirel, de Isparta. O número de mortos, anteriormente divulgado como sendo de 56, subiu para 57 porque um bebê a bordo do avião não havia sido contado, disse o presidente da Associação de Pilotos Turcos, Tuna Gurel, em uma entrevista coletiva, acrescentando ser cedo demais para especular sobre as causas do acidente. Dos corpos, 53 já foram retirados do local da queda. Sahin Kartal, que perdeu um sobrinho e a cunhada, chegou à área da queda depois das equipes de resgate. "As autoridades nos fizeram esperar até agora por notícias. Elas nos disseram que o avião havia decolado e que havia pousado, mas não sabíamos que tinha pousado dessa forma", afirmou Kartal à Reuters. A Turquia encontra-se tomada pelo inverno e várias partes do país estão recobertas de neve. "Independente das medidas que se adote, os acidentes de avião acontecem e entre 80 e 85 por cento deles decorrem de falhas humanas", afirmou o ministro dos Transportes, Binali Yildirim. Um repórter da agência de notícias Anatolian que chegou ao local do acidente afirmou ter visto corpos esparramados pela área, ao lado de pertences pessoais, malas e destroços do aparelho. Alguns dos passageiros mortos ainda estavam em seus assentos, com os cintos de segurança afivelados. Mais tarde, cerca de 300 soldados isolaram a área para impedir a aproximação de curiosos. Parentes desesperados chegaram ao Aeroporto Ataturk, de Istambul, em busca de notícias sobre os passageiros. (Reportagem de Gareth Jones, Selcuk Gokoluk, Omer Berberoglu e Daren Butler)