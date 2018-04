Avião com 51 pessoas faz pouso de emergência na Romênia

Avião fez pouso de emergência no Aeroporto Internacional Timisoara. Foto: Reuters Um avião romeno com 51 pessoas fez um pouso de emergência em segurança neste sábado. Todos os passageiros escaparam sem ferimentos. A frente do avião ficou fincada na pista do Aeroporto Internacional Timisoara. A aeronave circulou sobre o aeroporto por quase duas horas para usar todo o combustível do tanque e assim evitar uma possível explosão na descida. Ao menos 10 ambulâncias e três equipes de bombeiros estavam aguardando na pista. Os pilotos da Moldávia, Iurie Oleacov, 37, e Leonid Babischi, 47 são bastante experientes. A aeronave Saab 2000 carregava 47 passageiros e 4 tripulantes. O aeroporto ficou fechado durante duas horas e meia após o incidente desta manhã. Pilotos da aeronave eram experientes. Foto: Reuters