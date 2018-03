Avião da British Airways realiza pouso de emergência em Berlim

Um Boeing 767 realizou hoje um pouso de emergência por motivos técnicos no aeroporto de Schönefeld, em Berlim, no sudeste da capital alemã, informou a Polícia federal neste domingo, 12. O piloto do aparelho, que voava de Londres a Nova Délhi, teria decidido desviar da rota e aterrissar em Berlim após disparar um alarme na cabine. A emissora de rádio RBB afirmou que a aterrissagem de emergência aconteceu depois de ser detectada fumaça na cabine por causas desconhecidas, o que a Polícia não chegou a confirmar. Logo após aterrissar em Berlim, os 220 passageiros e 16 tripulantes do aparelho saíram do avião, sem nenhum incidente. O avião tinha realizado pouco antes uma escala prevista em Hamburgo e foi pouco depois da decolagem dessa cidade que o pessoal da cabine notou o alarme e decidiu fazer um pouso de emergência em Berlim.