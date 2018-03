Avião de passageiros sai da pista nas Ilhas Canárias

Um avião da companhia Air Europa saiu da pista nesta sexta-feira, 31, no aeroporto da ilha canária de Lanzarote ao aterrissar, sem deixar feridos, segundo os primeiros indícios, informaram fontes oficiais. Foto: Efe Fontes da Aeroportos Espanhóis e Navegação Aérea (Aena, autoridade aeroportuária) informaram à Agência Efe que o acidente aconteceu por volta das 7h15 (4h15 de Brasília), quando o avião, procedente da cidade britânica de Glasgow, saiu da pista, por causas ainda desconhecidas. As pessoas a bordo - 74 passageiros e seis tripulantes - já foram levadas ao terminal do aeroporto da ilha canária, grande centro turístico. O aeroporto de Lanzarote permanece fechado, já que o avião acidentado se encontra em seu extremo sul e os efetivos de emergência estão trabalhando para retirar a aeronave.