Avião militar brasileiro faz pouso de emergência na Itália

Um avião militar brasileiro fez um pouso de emergência nesta terça-feira, 6, no aeroporto de Verona, em Veneto, norte da Itália. A aeronave C130, cuja tripulação era formada por nove pessoas, partiu do Reino Unido e seguia para a Verona, onde era prevista uma escala técnica, antes de retornar ao Brasil. Na manhã desta terça, o avião notificou um problema no motor pouco depois da decolagem, o que o obrigou a retornar e fazer um pouso de emergência. Essa operação, segundo fontes locais, ocorreu sem problemas. O C130 tinha ainda uma parada prevista as Ilhas Canárias. O avião permaneceu na pista de pouso do aeroporto de Verona por cerca de 50 minutos, antes de ser transferido para uma área militar.