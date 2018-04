Avião pega fogo e deixa ao menos 10 feridos na Armênia

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira, 14, quando um avião de passageiros CJR-100 que tentava decolar no aeroporto internacional de Yerevan, capital da Armênia, saiu da pista e pegou fogo, informaram as autoridades locais. "Graças à rapidez da ação das equipes de resgates, dos bombeiros e dos médicos, todas as pessoas que estavam a bordo da aeronave foram resgatadas", declarou o titular da Direção Aeronáutica da Armênia, Artiom Novsesian. Segundo Novsesian, 10 dos 21 ocupantes - três tripulantes e 18 passageiros - foram hospitalizados. O aparelho, pertencente à linha aérea bielo-russa Belavia, decolaria com destino a Minsk, a capital de Belarus, quando por motivos que ainda desconhecidos deixou a pista, tombou e se incendiou.