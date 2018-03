Avião sai da pista na Espanha sem deixar feridos Um avião da companhia Air Europa saiu da pista nesta sexta-feira, ao pousar no aeroporto de Lanzarote, nas Ilhas Canárias, informou uma porta-voz da Aena, órgão aeroportuário espanhol. A tripulação e os 74 passageiros do vôo, que vinha de Glasgow, na Escócia, saíram ilesos, acrescentou a porta-voz à Reuters. As fotos do acidente mostram que o avião parou a poucos metros do mar. Era um Boeing 737 e ainda não se sabe o motivo do problema. O incidente, que aconteceu às 7h30 (horário local), fez com que o aeroporto ficasse fechado por três horas. (Reportagem de Emma Pinedo)